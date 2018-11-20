«موت المغني فرج» يحصد ذهبية برنامج «مسرح الفرجان»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

اختتمت في قلب الشارقة، وسط حضور جماهيري مميز، المرحلة النهائية لبرنامج «مسرح الفرجان»، الذي نظمته ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مطلع العام الجاري، في دورته الأولى، تحت شعار «في فريجنا مسرح»، بالتعاون والشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، وجمعية المسرحيين، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ومجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، واستمرت المرحلة النهائية على مدار 3 أيام، حيث شارك في البرنامج 14 فريقاً مثلوا 13 فريجاً من فرجان إمارة الشارقة، بمختلف مدنها ومناطقها.

شارك في تقييم العروض كل من الدكتور حبيب غلوم، والفنان إبراهيم سالم، والفنان حميد سمبيج. وأقرت لجنة التحكيم نتائجها، بفوز أفضل 3 عروض مسرحية، حيث حصد الجائزة الذهبية، فريج حياوة من خورفكان، عن عرض «موت المغني فرج».. وذهبت الجائزة الفضية إلى فريج السيوح من الشارقة، عن عرض «فكرة»، ونال الجائزة البرونزية عرض «القاضي العادل» لفريج الحصن من الذيد.

وأعرب الفنان إبراهيم سالم، عن سعادته ببرنامج مسرح الفرجان، الذي يُعد نظرة مستقبلية لرفد الحركة المسرحية في الدولة بكل ما هو جديد، من حيث الفن المسرحي والأعمال المقدمة، والجمهور ومستوى تفاعله مع فن المسرح.