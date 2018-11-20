القيثارة بطل حفلين ضمن موسيقى أبوظبي الكلاسيكية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، يُحيي عازف القيثارة الفرنسي العالمي الشهير كزافييه دو مايستر حفلين موسيقيين ضمن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2018-2019 الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويستعد دو مايستر الذي يُعدّ من أبرز موسيقيي الوقت المعاصر، وأسهم منفرداً في إعادة إحياء موسيقى القيثارة على مستوى العالم؛ لتقديم الحفل الموسيقي الأول يوم الثلاثاء 6 ديسمبر المقبل في منارة السعديات بأبوظبي، والحفل الثاني يوم الأربعاء 7 ديسمبر في حصن «بن حمودة» التاريخي في منطقة العين.

دو مايستر، الطالب السابق في كلية لندن للاقتصاد، من أبرز العازفين الذين تمكنوا من إضافة لمساتهم الخاصة على عالم الموسيقى، حيث كرّس حياته لعزف القيثارة، ونجح في إعادة إحياء هذه الآلة المميزة.