ملتقى «زايد والبعد الثقافي» بمؤسسة العويس الأحد المقبل

المصدر: دبي - البيان

تحتفل مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الأحد المقبل بعام زايد عبر ملتقى حواري وطني موسع بعنوان «زايد والبعد الثقافي»، تستعيد من خلاله مآثر زايد وإرثه الثقافي الذي بقي حاضراً في الوجدان والذاكرة يشع على مر الزمن وتتقد جذوته كلما خطت الإمارات خطوة في سباق الحضارة.

ويفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الملتقى بكلمة من وحي المناسبة الخالدة، ويلقي معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، كلمة ترحيبية، ثم تبدأ وقائع الملتقى بأبحاث لكل من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بعنوان «زايد والبعد الثقافي»، و«زايد والتعليم» لبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، و«زايد والتاريخ» للدكتورة فاطمة الصايغ والدكتور فالح حنظل، و«زايد والتراث» للأديب والمُؤرّخ جمال بن حويرب، وناصر حسين العبودي، و«زايد والمرأة» للشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، و«زايد والإعلام» للكاتب والأديب علي عبيد الهاملي، و«زايد شاعراً نبطياً» لحبيب الصايغ ومحمود نور، و«زايد والشعر العربي» للدكتورة مريم الهاشمي.



ويلقي الشاعر الدكتور عارف الشيخ قصيدة بمناسبة مئوية زايد، ويشارك كل من الدكتور سليمان موسى الجاسم وعائشة سلطان وشيخة المطيري في تقديم وإدارة الجلسات التي تختتم في الثانية من بعد ظهر الأحد المقبل.