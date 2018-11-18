«معرض 421» يطلق ثلاث فعاليات إبداعية

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معرض 421، المركز الفني والإبداعي الحيوي في ميناء زايد، أخيراً، حضوراً كثيفاً من الضيوف، الذين توافدوا لحضور افتتاح ثلاثة معارض جديدة، فجمعت هذه الفعالية المجتمع المحلي مع الفنانين الذين يقفون وراء هذه الأعمال في أمسية حافلة بالإبداع والثقافة.

يجمع معرض «100/‏100 أفضل مئة ملصق عربي» أفضل المشاركات في منافسة تقام كل عامين للاحتفاء بأعمال مصممي الغرافيك الموهوبين من المنطقة العربية. وتكافأ الأعمال الفائزة بفرصة فريدة للمشاركة في معرض متنقل يجوب بعض الدول العربية.

وهذا العام وقع الخيار على مدينة أبوظبي لتكون المحطة الأولى، حيث سيتم عرض الملصقات المختارة في معرض 421 حتى 20 يناير 2019.

وكانت المديرة الفنية رغدة معتز متواجدة للإجابة عن أسئلة الجمهور، وذلك برفقة كل من ريجينا راميلت، وفيليب بولسن، ريان فينسينت، ولي غريس، ويوخن براون والذين شاركوا جميعاً في تخطيط وتنظيم المسابقة.

كما شهدت الأمسية حضور الأستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي البروفيسور طارق الغصين، الذي يستكشف معرضه «أوديسيوس» الفوارق بين تصوير المناظر الطبيعية والصور الشخصية وفن الأداء.

ومن خلال هذا المعرض، يقوم الغصين بدراسة فنية شاملة للجزر الواقعة قبالة ساحل أبوظبي، وذلك بهدف توثيق البيئات الطبيعية لإحياء تلك المنطقة والبيئات المبنية والتفاعل معها. ويستمر معرض التصوير الإبداعي هذا حتى 30 نوفمبر.

كما استمتع محبو الأفلام القصيرة بمشاهدة فيلم «الغواص» للفنانة منيرة القديري، والتي كانت حاضرة في هذه الأمسية. وقد تم تكليف القديري بهذا العمل من قبل «فن أبوظبي» كجزء من برنامج «دروب الطوايا» في نسخته السادسة.