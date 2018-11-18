ألعاب الذكاء تثري خبرات المشاركين في برنامج «مرشدات الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مفوضية مرشدات الشارقة، الدورة الجديدة من برنامج حدثها السنوي، تحت شعار «تحدَ عقلك»، أول من أمس، في مبنى المفوضية، بهدف تشجيع الفتيات والفتيان من جميع الفئات العمرية والجنسيات، على استكشاف أنماط ذكائهم الخاصة، والتعرف إلى قدراتهم الذهنية الكامنة.

وتضمنت فعالية هذا العام، التي تستقطب الصغار من مختلف الفئات العمرية، يومي 16 و17، تعريف المشاركين على أنواع ومحددات الذكاء، والعوامل المؤثرة في تحفيز العقل على الإبداع، إضافة إلى منحهم فرصة استكشاف قدراتهم على التفكير الإبداعي، عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية، تشمل 8 محطات لأنواع الذكاء: البصري، التعبيري، الاجتماعي، الحركي، البيئي، المنطقي، والذكاء الذاتي، والموسيقي.