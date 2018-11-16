افتتاح معرض «التبادل الثقافي» بمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية

المصدر: الشارقة - وام

افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، أمس، معرض «طرق التقاطع: التبادل الثقافي بين الحضارة الإسلامية، أوروبا، وما بعدها»، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

حضر الافتتاح كل من منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف، والبروفيسور كريستينا هاك، نائب رئيس متاحف برلين الوطنية، والبروفيسور ستيفن ويبر، مدير متحف الفن الإسلامي - برلين.

يسلط المعرض الضوء على الروابط ما بين العالم الإسلامي والثقافات الأخرى حول العالم، وهو نتيجة للتعاون ما بين هيئة الشارقة للمتاحف، ومتحف الفن الإسلامي في برلين، كما يقام بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة على تأسيس متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.