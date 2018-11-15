محمد بن خليفة يزور متحف الشيخ زايد في «مركز الدراسات»

المصدر: أبوظبي - البيان

زار الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان المتحف الدائم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات في منطقة البطين، وحضر اللقاء الودي الذي نظمته جمعية مهندسي البترول في أبوظبي، احتفاء بعدد من المشاركين العرب والأجانب في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2018 الذي تشهده العاصمة أبوظبي.

وكان في استقبال الشيخ محمد، د. سيف سلطان الناصري، الرئيس التنفيذي لأدنوك لمعالجة الغاز، ود. سامي عبد العزيز النعيم، مدير إدارة خدمات تطبيقات هندسة البترول في أرامكو السعودية، وسالم المطروشي، مدير وحدة الاستكشاف في أدنوك، وقاسم الكيومي مدير المركز التقني في أدنوك، ومحمد المرزوقي، مدير وحدة التطوير في أدنوك، وبدر البادي، رئيس فريق هندسة المكامن في أدنوك البحرية رئيس جمعية مهندسي البترول في أبوظبي، وعدد من أعضاء جمعية مهندسي البترول في أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الشركات العالمية لخدمات النفط، ومن نادي تراث الإمارات فاطمة مسعود المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وخليفة خميس المحيربي، رئيس قسم المتاحف والمقتنيات التراثية، وبدر عبد الكريم الأميري، مسؤول مكتبة زايد والمعارض.

وتجوّل الشيخ محمد والحضور في المتحف، حيث قدّم المسؤولون في المركز شرحاً وافياً لهم عن أهداف المركز، الذي يعرض العديد من الأوسمة والشهادات والجوائز التقديرية التي منحت للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب المقتنيات الشخصية التي استخدمها في حياته العامرة بالعطاء منذ أن كان في مدينة العين.

كما تضمنت الجولة الاطلاع على الأجنحة التابعة للمركز.