طلبة الإمارات ينشرون ثقافة التسامح بميشيغن

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

شارك نادي الطلبة الإماراتيين في معرض الثقافات الذي يقام سنوياً في جامعة ولاية ميشيغن الأميركية، الذي تنضوي فيه مؤسسات وجهات من أكثر من 20 دولة من مختلف الثقافات العالمية. وقد حرص نادي الطلبة الإماراتيين على المشاركة في هذا الحدث لنشر ثقافة التسامح والاعتدال في دولة الإمارات.

وقال الطالب محمد عبد الرحمن الهوني إن المشاركة الإماراتية تأتي تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي للتسامح، واستجابةً لدعوة قيادتنا الرشيدة بالمشاركة في مثل هذه المناسبات، لما تبوأته دولتنا من مكانه مرموقة في هذا المجال، إلى جانب كونها بلداً متميزاً في التسامح، إذ تحتضن على أرضها جميع جنسيات العالم.