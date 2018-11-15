436 عنواناً ضمن جناح «ثقافية أبوظبي» في «الكويت للكتاب»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الدورة 43 من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي انطلق أمس ويستمر إلى 24 نوفمبر الجاري، عبر جناح يعرض ما يقارب 436 عنواناً من إصداراتها التي تلاقي رواجاً كبيراً.

وزار محمد الجبري وزير الإعلام الكويتي جناح الدائرة امس بعد افتتاح المعرض، ورافقه في جولة على الجناح عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأطلعه على مشاريع النشر التي تشرف عليها الدائرة.

وقال عبدالله ماجد آل علي: «توفر معارض الكتب منصة للحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات، ونتطلع في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال مشاركتنا في معرض الكويت الدولي للكتاب لإبراز المنجز الثقافي الإماراتي في صناعة الكتب والنشر والإبداعي والفني والتراثي والمتاحف، من خلال تسليط الضوء على المشهد الثقافي الغني في إمارة أبوظبي، عبر استعراض تجارب ثقافية مميزة تحتضنها الإمارة، منها: متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن الذي سيتم إعادة افتتاحه في ديسمبر القادم، وغيرها من المشاريع الثقافية الرائدة، وذلك بهدف التعريف بالإبداع الثقافي الإماراتي بما يتيح لنا الفرصة للتخطيط ولتطوير واختيار شركاء جدد في السوق الكويتية، إلى جانب عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع دور النشر والمؤسسات الثقافية التي تعنى بصناعة الكتاب والنشر».

ومن جهة أخرى، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تنظيم الدورة الثانية من «منتدى أبوظبي للنشر» تحت عنوان «مستقبل النشر الإلكتروني.. التقنيات والتحديات /‏‏‏ تجارب عالمية» خلال الفترة ما بين 28 إلى 30 يناير القادم في منارة السعديات بالعاصمة.

ويسلط منتدى أبوظبي للنشر الضوء على أحدث التقنيات في مجال النشر الرقمي، وذلك من خلال ندوات حوارية وورش عمل تفاعلية، ويصاحبها معرض متخصص. ويجمع منتدى أبوظبي للنشر تحت مظلته ممثلين من كافة قطاعات النشر بشقيه الرقمي والمطبوع، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك.