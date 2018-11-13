لطيفة بنت محمد تفتتح النسخة السادسة لمعرض "داون تاون ديزاين"

المصدر: وام

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون اليوم النسخة السادسة من معرض "داون تاون ديزاين"، المُقام تحت رعاية سموها، والتي انطلقت بإنجازٍ نوعي بمشاركة واسعة غير مسبوقة ضمت أكثر من 170 عارضاً بينهم 40 مصمم من المنطقة.

وأشادت سموّها بالتطور الملحوظ الذي شهده المعرض، خاصة لنجاحه في إضافة قسم جديد لمكوناته باسم "داون تاون إديشنز"، والمكّرس لطرح التصاميم المخّصصة والإصدارات المحدودة من إبداع مصممين من كافة أنحاء العالم، ومن المنطقة على وجه الخصوص.

ويعتبر معرض "داون داون ديزاين" الحدث الأبرز ضمن فعاليات "أسبوع دبي للتصميم" الذي تُعقد دورته الرابعة هذا العام في الفترة الممتدة بين 12 الى 17 نوفمبر، وتشهد مشاركة أكثر من 120 شركة ومؤسسة إبداعية في 230 فعالية مختلفة موزَّعة في كافة أنحاء دبي، وتتضمن العديد من المعارض والندوات وورش العمل، والجولات التعريفية والتجارب المصممة خصيصاً لعشاق التصميم والزوار وكذلك لعامة الجمهور.

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة في هيئة دبي للثقافة والفنون: "انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي تم تجسيدها في "خطة دبي 2021"، تعمل دبي على بناء قطاع إبداعي مستدام نابضٍ بالحيوية ويواكب آخر التطورات العالمية، إذ يستقطب هذا القطاع اليوم أفضل المواهب العالمية والمحلية، وبعد النجاح الباهر الذي حققه خلال السنوات الثلاثة الماضية، تحوّل "أسبوع دبي للتصميم" إلى شاهدٍ يؤكد مكانة دبي كعاصمةٍ إقليميةٍ للتصميم.

وأضافت سموها : " سُعدت كثيراً بزيارتي لمعرض "داون تاون ديزاين" هذا العام والوقوف على التطور الملحوظ الذي شهدته المشاركة الإماراتية لاسيما مع زيادة عدد المصممين والمصممات الإماراتيين والتحسّن الكبير في نوعية تصاميمهم. كان الحديث معهم رائعاً ومُلهماً، ومسؤوليتنا أن نقف دائماً إلى جانب مواهبنا المحلية وأن ندعمهم بشتى الطرق ليرتقي مصممونا مع إبداعاتهم أرفع المراكز في أبرز المحافل الدولية".