حنيف القاسم يثمن دور سلطان القاسمي في دعم الثقافة

المصدر: دبي - البيان

ثمّن معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية سموه لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ودعمه المشروع الثقافي الرائد.

وأضاف القاسم أن المعرض بات منصة عالمية للعلم والمعرفة، ومنبراً ثقافياً دولياً، مشيراً إلى أنه يشكل نقلة نوعية تواكب العصر وتطوراته المتلاحقة، تسهم في تعزيز الوعي المعرفي لدى الأجيال الجديدة، موضحاً أن المركز طرح خلال المعرض مجموعة جديدة من الأبحاث المعرفية الحديثة المتعلقة بالشأن الحقوقي، إضافة إلى مطبوعات تشمل الإنتاج الفكري للمركز المتضمن دراسات وفعاليات ثقافية، كما طرح برامجه في مجال حقوق المرأة في الوطن العربي.