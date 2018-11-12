مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومؤسسة فن جميل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومؤسسة «فن جميل» مركز جميل للفنون، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز الحراك الثقافي وإحياء حركة الفنون في الدولة، والإسهام في الارتقاء بالوعي المجتمعي بدور الفنون في الحياة، فضلاً عن اكتشاف الموهوبين ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم الفنية واحتضان أعمال الفنانين التشكيليين الإماراتيين، وتشجيعهم على تنظيم وإقامة معارضهم الفردية وتحفيز مشاركاتهم في المعارض للتعريف بهم عربياً وعالمياً، وقع عن الوزارة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وفادي محمد جميل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فن جميل» مركز جميل للفنون.

وأكدت الكعبي، أن مذكرة التفاهم مع مركز جميل للفنون ستسهم في إثراء الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية والفنية المتنوعة، وتفعّل الحراك الثقافي في المجتمع من خلال إطلاق سلسلة من الورش التدريبية والبرامج الثقافية التي تدعم الموهوبين، وتصقل مهاراتهم، وتعرض قصص نجاح وتجارب محلية وإقليمية وعالمية أمام الجمهور، بهدف زيادة تقدير المجتمع للفن ولدوره كأداة معرفية، تحفظ الهوية الوطنية، وترتقي بالقدرات الإنسانية.

رؤية

وقال فادي جميل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فن جميل: «يسرنا أن نعلن عن هذه الشراكة مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حيث إنها تعبر عن رؤيتنا المشتركة لتأسيس بنية تحتية متينة للفن المعاصر في الإمارات، وتسهم في نمو وازدهار المشهد الفني».