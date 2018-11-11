«ويمبي كيد» تخطف أنظار زوار المعرض الصغار

المصدر: ■ الشارقة ـ غسان خروب

منذ أن لمعت فكرة تأليف كتاب «دايري أوف ويمبي كيد» أو بالعربية «يوميات ويمبي كيد» في رأس الكاتب الأميركي جيف كيني، قبل 20 عاماً، والسلسلة آخذة بالصعود نحو القمة، لتتحول إلى نجمة تلمع في فضاء أدب الأطفال وكتبهم، فما يكاد بعض الأطفال يحصلون على أحدث نسخ السلسلة، حتى يظلوا في ترقب للإصدار التالي، للتعرف على الخطوات التالية التي سيقوم بها «غريغ هيفلي» الطالب في المدرسة المتوسطة.

لغة

الإقبال المرتفع على السلسلة، شكّل سبباً مقنعاً لعدد من دور النشر والمكتبات المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لعرض المئات من كتب السلسلة الجديدة والقديمة على حد سواء، والتي لا تكاد ترى النور حتى تنفد النسخ بسرعة «البرق». العاملون في دور النشر والمكتبات، برروا ارتفاع مبيعات السلسلة، بكون أحداثها نابعة من عالم الطفل وحياته اليومية، وفق حديثهم مع «البيان»، إذ أكدوا أن طبيعة لغة السلسلة وقدرتها على معالجة الصعوبات التي تواجه الأطفال، تشكل أسباباً إضافية لنجاحها.

دعوة

ألبيرت سيدا، من خدمة العملاء في مكتبة المجرودي، قال: تمتلك سلسلة «ويمبي كيد» شهرة واسعة في العالم، والسبب الرئيس يكمن في طبيعة كتبها، وبكونها موجهة للأطفال بالدرجة الأولى، فضلاً عن كونها تتضمن مجموعة من الحكايات الخفيفة التي تتضمن جملة من المواقف الطريفة والفكاهية في الوقت نفسه. وأضاف: «السر في إقبال الأطفال عليها أن معظمهم يجدون أنفسهم فيها، لكونها نابعة من عالمهم وتعالج بعض المشكلات أو الصعوبات التي يمر بها الطفل على اختلاف مراحله العمرية، إلى جانب أن كل كتاب من السلسلة، يتميز بأنه يطل بذات الشخصية ولكن من زاوية أحداث مختلفة.

ألبيرت أشار إلى أن معظم ما يكتبه الكاتب جيف كيني في السلسلة هو عبارة عن أحداث أو أشياء تحدث في حياة الطفل اليومية. وقال: لذلك أعتقد أن معظم الأطفال يفضلونها لكونها سلسلة منهم وإليهم، ونوه ألبيرت إلى أن السلسلة تشهد سنوياً صدور جزء جديد. وقال: كتب السلسلة الجديدة تلقى إقبالاً واسعاً، وهي مطلوبة بكثرة من قبل الأطفال بغض النظر عن أعمارهم. مبيناً أن كتب السلسلة هي الأكثر مبيعاً في مكتبات المجرودي. وقال: أتمنى أن تقوم إحدى الجهات أو المؤسسات باستضافة الكاتب جيف كيني يوماً ما في الإمارات، من أجل لقاء الأطفال المعجبين بسلسلته، حيث يوجد هنا الكثير من محبي هذه السلسلة.

سرّ

الزائر لأجنحة «دي سي بوكس» في المعرض، لن تخطئ عينه كميات كتب «ويمبي كيد» التي تكاد كتبها تحتل مساحة واسعة على الطاولات التي تعرض عليها الدار كتبها. وعن ذلك قالت شهناز بشير، الموظفة في قسم المبيعات لدى «دي سي بوكس»: سلسلة «ويمبي كيد» تلقى رواجاً كبيراً لدينا، ولا يكفُّ الأطفال عن السؤال والاستفسار عنها أو عن جديدها، حيث تنفد الكتب بسرعة «البرق».

شهناز أوضحت أن سر نجاح السلسلة يكمن في لغتها؛ فهي سهلة للغاية يمكن للأطفال استيعابها بسهولة.