روائيون يابانيون وعرب يضيئون على دور الأدب في مواجهة الأزمات

المصدر: ■ الشارقة - البيان

شهد «ملتقى الكتاب» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، أمس، ندوة حوارية بعنوان «المخاطر والمقاومة في السرد الروائي»، شارك فيها من اليابان الروائية كاروكي ساكورايا والروائية كيكو ناكاديما ومن سوريا الروائي نبيل سليمان وقدمتها ليلى الوافي.

وتناولت الندوة موضوع المخاطر والمقاومة في التاريخ البشري من حيث ظواهر الاكتئاب وتراجع الأمل وهيمنة الإحباط وأهم التحديات المتعلقة بتلك العوالم وانعكاساتها على شخصية الفرد، والمجتمعات التي تعاني من الحروب والصراعات والأزمات.

تاريخ

الروائية اليابانية كاروكي ساكوريا تحدثت عن تاريخ تفاصيل الحياة في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حيث سردت حكاية عائلة يابانية تتكون من شخصيات الجدة والأم والابن وعلاقاتها بالمحيط الخارجي ومقاومتها للحياة بعد الهزيمة.

أزمات

الروائي السوري نبيل سليمان تحدث عن خواتيم روايته المليئة بالإحباط الجماعي والشخصي منذ روايته «هزائم مبكرة»، التي ترسم عبر صفحاتها سيرة الأجيال وهي تواكب الهزائم والأزمات، ورواية «مدارات الشرق» التي ظهرت بأربعة أجزاء تحكي عن تلك الظروف القاسية ما بين الحربين العالميتين ومرحلة الاستقلال والاضطرابات الاجتماعية وتطور الأفكار الأيديولوجية.