«جدارية زايد» بصمة وفاء بأنامل الأطفال

المصدر: ■ الشارقة - البيان

نظم معرض الشارقة الدولي للكتاب ورشة عمل بعنوان «جدارية زايد»، استحضرت أمام عدد كبير من الأطفال وأسرهم العديد من القصص التي تعكس مدى عمق تفكير المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حول أبناء الإمارات وكيفية الاستثمار فيهم، ورفد خبراتهم ومهاراتهم للنهوض بالدولة.

وبينت الورشة رؤية الشيخ زايد، رحمه الله، للمستقبل، وحكمته، وإرادته الصلبة في طريقه نحو تحقيق حلمه، بجعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة، التي تعتمد على سواعد وجهود وعقول أبنائها.

وفي ختام الورشة شارك الحضور، أطفالاً وكباراً، في تزيين «جدارية زايد» بمزيد من الكلمات التي عبّر من خلالها المشاركون عن حبهم وتقديرهم للشيخ زايد، رحمه الله، حيث شملت الكتابات: «رجل بنى أمة»، و«أحب بابا زايد»، و«رحمة الله عليك يا زايد الخير»، و«الشيخ زايد في قلوبنا»