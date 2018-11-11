قصائد زايد وقيمها النبيلة محور ندوة أدبية

المصدر: ■ الشارقة - البيان

أكد كلّ من الباحث الروائي سلطان العميمي والدكتور غسّان الحسن، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فضلاً عن كونه قائد أمة استثنائياً، فهو شاعر أشبع قصائده بمضامين لغوية غزيرة، ملأها بالصور البلاغية التي انشغلت بالهمّ الوطني الوحدوي، والمشاعر الإنسانية النبيلة. جاء ذلك خلال ندوة أدبية حملت عنوان «أشعار زايد»، استضافها ملتقى الكتاب، وأدارتها الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب.

وأشار الروائي والقاصّ الإماراتي سلطان العميمي إلى أن قصائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تميّزت بتنوع المجالات الشعرية، وترك بها مساحة كبيرة من المساجلات، كما تناولت صفات المغفور له كنموذج للأجيال.

من جهته، أشار الدكتور غسّان الحسن إلى أن الشيخ زايد أراد لقصائده أن تكون مشبعة بالهمّ العام الذي يدعو للوحدة.