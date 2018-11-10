فالنتينا قسيسة: المعرض محطة مهمة لإثراء المكتبات العربية

المصدر: Ⅶ الشارقة - غسان خروب

برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات تطل به مؤسسة عبد الحميد شومان، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تعودت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً لها، أن تنظر إليه محطة غنية بالمعرفة والثقافة، حيث تسعى للاستفادة منه في إغناء مكتبة المؤسسة، إلى جانب مد جسور التعارف مع المؤسسات البحثية والكتاب ودور النشر على اختلاف مشاربها.

وفي هذا العام تحتفل المؤسسة بالدورة الـ37 لجائزة «عبد الحميد شومان»، التي تتوزع في مجالات عدة، حيث أعلنت المؤسسة فتح باب الترشيح للجائزة بشكل عام، في حين وصل عدد المشاركين من الإمارات في جائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين، 19 مشاركاً، منذ بداية الجائزة وحتى الآن، وذلك وفق ما قالته فالنتينا قسيسية، الرئيسية التنفيذية للمؤسسة، التي توقعت أن تشهد دورة الجائزة الحالية إقبالاً واسعاً، مشيدة في الوقت نفسه، بجهود هيئة الشارقة للكتاب، وما تقدمه من خدمات لتقوية عضد قطاع النشر العربي.

«هذه ليست المرة الأولى التي نحط فيها بمعرض الشارقة للكتاب، فقد دأبت المؤسسة على المشاركة فيه منذ سنوات»، بهذا التعبير بدأت فالنتينا قسيسية، حديثها، وقالت: «المعرض تحول إلى محطة مهمة لإثراء المكتبات العربية بشتى أنواع المعارف، والكتب البحثية والعلمية، فضلاً عن كونه نقطة لقاء تجمع كل العاملين في قطاع النشر، بحيث يتمكنون من تبادل الخبرات والمعلومات».

وأضافت: «يتيح المعرض فرصة الاطلاع على الجديد في قطاع النشر، ومد جسور التعاون مع الدور على اختلاف جنسياتها وتوجهاتها، وبتقديري فإن المعرض يشهد على مقدار الجهد الذي تبذله هيئة الشارقة للكتاب، في دعم قطاع النشر العربي، من خلال فعاليات المعرض، الذي استطاع أن يتحول إلى واحد من أهم ثلاثة معارض كتب على مستوى العالم».

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لفتت فالنتينا إلى أن جائزة الإنتاج الإبداعي التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان، تمنح تقديراً لنتاج علمي متميز في السنوات الـ5 السابقة للترشيح، يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وعربياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي.

وأوضحت أن الجائزة تتوزع إلى 6 حقول، منها: العلوم الطبية والصحية، العلوم الهندسية، العلوم الأساسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية.