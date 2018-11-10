أحلام مستغانمي تهدي قراءها إصدار «شهياً كفراق»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أطلقت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، أول من أمس، ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أحدث أعمالها كتاب «شهياً كفراق» والصادر عن دار هاشيت أنطوان.

والتقت مستغانمي جمهورها من القراء من كل بقاع الوطن العربي، في حفل توقيع احتضنته «قاعة الفكر» في المعرض، فأعربت في كلمة ألقتها في بداية الحفل عن سعادتها بتجدد لقائها مع جمهورها في إمارة الشارقة.

وحول ما يحتويه «شهياً كفراق» قالت مستغانمي: إنه ليس كتاب حب تماماً، إذ فيه شيء من الحب، وفيه كثير من التهكم إن شئتم، وهو موجه إلى العقول. وتسرد الكاتبة في «شهياً كفراق»، قصّة الفراق، لرجل فقد ثقته بالحبّ، رجلٍ غامض، يخاطب ذكريات أحلام الكاتبة والإنسانة.