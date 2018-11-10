هزاع بن زايد: فكر حاكم الشارقة مصدر فخر إماراتي وعربي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الرؤية الفكرية والثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي مصدر فخر إماراتي وعربي دائم، وأن معرض الشارقة الدولي للكتاب عرس وطني ثقافي يجسد هذه الرؤية التي تضع المعرفة في صلب عملية التنمية.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأرفقها بمجموعة الصور لصاحب السمو حاكم الشارقة، تبرز دوره في دعم الثقافة وتحفيز المعرفة.

إذ كتب سموه في تدوينته: «الرؤية الفكرية والثقافية للشيخ الدكتور سلطان القاسمي هي مصدر فخر إماراتي وعربي دائم، ومعرض الشارقة للكتاب عرس وطني ثقافي يجسد هذه الرؤية التي تضع المعرفة في صلب عملية التنمية وهو ما سنشهده يتجلى أكثر فأكثر مع اختيار الشارقة عاصمة للكتاب العالمي 2019، نبارك هذا الاختيار المستحق...».

ومن جهة ثانية، تختتم، مساء اليوم، فعاليات الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي أقيمت في مركز إكسبو الشارقة، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقد تجاوز عدد زوار المعرض حتى يوم أمس المليوني زائر.

وشهد استضافة العديد من الكتاب والأدباء وتوقيع عدة مولفين لكتبهم، إضافة إلى الملتقيات الأدبية والفكرية، حيث يختتم اليوم الأخير بعدة فعاليات ثقافية منها عرض فيلم «غافة» للكاتبة إيمان اليوسف، إضافة إلى تقديم جلسة نقاش مع الكاتبة ريم الكمالي للحديث عن كتابها «تمثال دلما».

يذكر أن المعرض كان قد استضاف 1876 دار نشر، وأكثر من 1.6 مليون عنوان، بينها 80 ألف عنوان جديد، وشاركت فيه اليابان كضيف شرف.