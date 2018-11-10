حسين الحمادي يشهد إصدار «استراتيجيات تدريس اللغة العربية»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، احتفل المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالإمارات بالإعلان عن إصداره الجديد «استراتيجيات تدريس اللغة العربية»، وهو أحد أهم الإصدارات في مجال تطوير تعليم اللغة العربية، ويستهدف الإصدار مرحلة الصفوف من الأول إلى السادس.

ويتكون هذا الإصدار من خمسة أجزاء، وهي: استراتيجيات تدريس مهارات اللغة العربية، استراتيجيات تدريس عناصر اللغة العربية، واقع استخدام استراتيجيات تعليم اللغة العربية، الاستراتيجيات النشطة لتدريس اللغة العربية، البرنامج التدريبي على استراتيجيات تدريس اللغة العربية.

وقد تم الاحتفال بالإعلان عن هذا الإصدار الجديد في منصة وجناح وزارة التربية والتعليم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والمعلمين والطلبة وجمهور المعرض.

تعاون

ونفذ هذا الإصدار عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص وأساتذة الجامعات في مجال مناهج وطرق تدريس اللغة العربية.. كما تم تحكيمه وفق أعلى المستويات والمعايير ومن أهم الجهات.

وفي إطار التعاون المستمر بين المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ووزارة التربية والتعليم فقد تم التنسيق مع معهد المعلمين للتدريب حول مشاركة المركز في ملتقى التدريب التخصصي في كل من: أبوظبي والعين والشارقة وعجمان، حيث سيقدم المركز سبع حقائب تدريبية من ضمنها أربع حقائب خاصة بهذا الإصدار الجديد.