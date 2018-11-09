أحمد العامري: «الشارقة للكتاب» عزّز مكانة القراءة عالمياً

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

أكد أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن معرض الشارقة الدولي للكتاب استطاع على مدى 37 عاماً أن يحقق نقلة نوعية حضارية لمشروع دولة الإمارات العربية المتحدة الثقافي وأن ينقل رسالة الدولة لمختلف دول العالم والتي بدورها قلبت الموازين، وأكدت أن «القراءة» لن تندثر طالما هناك قيادة رشيدة تهتم بها وتطلق المشاريع والقوانين الداعمة لها.

وقال لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن هيئة الشارقة للكتاب تعمل على تعزيز وترويج مشاريع ومبادرات إمارة الشارقة الثقافية ويأتي على رأسها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، وغيرها وكذا المشاركات الخارجية في معارض الكتب في مختلف الدول الخليجية والعربية والعالمية والتي تقدر بأكثر من 40 معرضا على مدى العام، منها معرض الكتاب في نيودلهي في يناير 2019، حيث تحل إمارة الشارقة ضيف شرف على المعرض، منوها بأن هذه المشاركة ستكون مميزة تسعى لاطلاع زوار المعرض على الثقافة الإماراتية بشكل يوازي تطلعات دولة الإمارات.