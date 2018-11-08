راشد الشرقي يزور معرض الشارقة للكتاب

المصدر: البيان الإلكتروني

زار سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، يوم الأربعاء، معرض الشارقة للكتاب في إكسبو الشارقة في دورته السابعة والثلاثين، يرافقه فيصل جواد المدير التنفيذي للهيئة.

وكان في استقبال سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

وتفقد سموه في بداية جولته في المعرض جناح هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، حيث تعرف سموه على إصدارات الهيئة من كتب ومنشورات ثقافية وأدبية، كما توقف سموه في عدد من أجنحة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ودور النشر والتوزيع المحلية والعربية المشاركة في المعرض، واستمع سموه من العارضين على أحدث الإصدارات من الكتب والمنشورات الثقافية والعلمية والأدبية، مشيدا سموه بالمعرض وما يشهده من تطورات في استقطاب عدد من المؤسسات والهيئات ودور النشر الجديدة التي ضمت مجموعة كبيرة وقيمة من الكتب الأدبية والثقافية والفكرية التي تعبرعن ثقافة الشعوب وموروثها الأدبي والتراثي.

وتبادل سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي أطراف الحديث مع أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب حول المعرض وحجم المشاركات فيه وآخر التطورات في عالم الطباعة وأهم الإصدارات الحديثة، كما تطرق سموه ورئيس هيئة الشارقة للكتاب لعملية تراجع مبيعات الكتب قياسا بالإقبال الجماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ذلك قال سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي :"سيبقى الكتاب في رفعته وسعة انتشاره ومن المقتنيات المهمة للباحثين وأصحاب العقول والدارسين، ولايمكن الاستغناء عنه في كل الحالات، فله من الجماليات والمتعة في القراءة ما لا يتوفر في أي وسيلة أخرى.