«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق «قوانين الألعاب البارالمبية الصيفية»

المصدر: Ⅶ دبي – البيان

أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، سلسة كتب «قوانين الألعاب البارالمبية الصيفية»، وذلك على منصتها في معرض الشارقة للكتاب، خلال مشاركتها في فعالياته.

حضر حفل الإطلاق جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وثاني بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وحسين الشامسي مدير إدارة الفعاليات في المؤسَّسة، وأعضاء النادي من أصحاب الهمم.

ريادة

وأكد جمال بن حويرب أنَّ مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حريصة على تنمية دورها الريادي في مجالات نشر وإنتاج المعرفة، بشكل يدعم فئات المجتمع، وتحديداً أصحاب الهمم، بما يواكب استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، للمساهمة بفاعلية في تقديم التسهيلات لهذه الفئة، ليصبحوا أعضاءً فاعلين في مجتمعهم، وقادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.