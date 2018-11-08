«لوحات يابانية بأنامل إماراتية» احتفاء بضيف الشرف

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

استقطبت مشاركة الموقع الإلكتروني «فعاليات الشارقة»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، اهتمام حضور المعرض، للتعرف إلى أسمائهم بالحروف اليابانية، التي خطتها أنامل الإماراتية آمنة الدرمكي.

وتأتي فعالية «لوحات يابانية بأنامل إماراتية»، بالتوافق مع توجهات هيئة الشارقة للكتاب، التي اختارت اليابان ضيف شرف الدورة الـ 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، نظراً لمكانتها الثقافية وإنجازاتها الحضارية المتميزة.

موهبة

وأتاحت المنصة لقاء صاحبة الموهبة الإماراتية الدرمكي، بالجمهور عن قرب، وسجلت حضور مئات الزوار من مختلف الجنسيات، الذين أعربوا عن تقديرهم لموهبتها في إتقان الكتابة اليابانية، ما يشكل حافزاً للتعرف إلى جماليات اللغة اليابانية.