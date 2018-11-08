5 جهات في برنامج «المتابعة الذاتية للمحتوى» لتسهيل عمل المكتبات

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد المجلس الوطني للإعلام خمس جهات في برنامج «المتابعة الذاتية للمحتوى»، لتسهيل عمل المكتبات ودور النشر، وتحفيز حركة التأليف والنشر والقراءة في الدولة، حيث سيسهم البرنامج في إنجاز وتقييم محتوى الكتب عن طريق دور النشر والمكتبات والموزعين، مباشرة وبشكل ذاتي، بما يحقق تطلعات المجلس ورؤيته في تعزيز هذه الصناعة.

وأبرم المجلس، أمس، على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب خمس مذكرات تفاهم مع المكتبات ودور النشر التي انتهت من التدريب الخاص بالبرنامج، وحصلت بموجب هذه الاتفاقيات على اعتماد من المجلس، يخوّلها متابعة المحتوى الخاص بالكتب بشكل ذاتي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور راشد النعيمي: «تجسيداً لدور المجلس الوطني للإعلام في النهوض بقطاع الإعلام في الدولة، وبمتابعة المحتوى الإعلامي بشكل خاص، قمنا اليوم بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، بهدف تسهيل عمل المكتبات ودعم المتابعة الذاتية للمحتوى، من خلال تقديم أفضل الممارسات في هذا المجال».

وتشمل دور النشر المعتمدة كلاً من: مكتبة المايا جلوبال، مكتبة كينوكونيا، مشاريع المجرودي، سييل لتوزيع الكتب، وشركة جاشنمال الوطنية.