جناح المجلس الوطني للثقافة الكويتي يحظى بإقبال لافت

المصدر: الشارقة - وام

يشهد جناح «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» بدولة الكويت الشقيقة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب إقبالاً لافتاً من قبل زوار الحدث لاقتناء إصدارات المجلس.

وقال خالد الرفاعي مسؤول جناح المجلس: إن المجلس بشكل خاص وبقية الجهات الكويتية بشكل عام تلقي الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت لإثراء الثقافة العربية ونشر ما تقدمه للقارئ العربي في المجالات والتخصصات كافة.

وأضاف: إن الإقبال اللافت على جناح المجلس والأجنحة التي تمثل دولة الكويت دليل على تميز وتفرد إصداراتها من الكتب التي تتناول تخصصات الأدب والثقافة والعلم.