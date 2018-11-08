300 عنوان متنوع في جناح «القومي للترجمة»

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

يشارك المركز القومي للترجمة - التابع لوزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية - والذي يعد جسر التواصل الثقافي بين الحضارتين الغربية والعربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب بمجموعة كبيرة ومميزة من الكتب الصادرة عنه.

وقال تامر مصطفى مدير الجناح في المعرض: إن المركز يحرص دائماً على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب نظراً لما يتمتع به من سمعة طيبة وحضور كبير من جميع دور النشر العربية والأجنبية ونظراً للإقبال الضخم الذي يشهده طيلة فترة انعقاده.

وأضاف أن جناح المركز يضم أهم الكتب التي يترجمها المركز على يد مجموعة من أفضل المتخصصين في علم الترجمة.. مشيراً إلى أن المركز يشارك بنحو 300 عنوان من إصداراته.

يذكر أن المركز القومي للترجمة في مصر مؤسسة وطنية خدمية لا تسعى إلى الربح وتسعى إلى تطوير نفسها وتنمية مواردها وتوجيهها نحو تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.