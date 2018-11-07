أحمد مراد يستعرض أسس احتراف الكتابة الروائية

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف «ملتقى الكتاب» ضمن فعاليات المعرض، ورشة للكتابة الإبداعية، تحدث فيها الروائي المصري أحمد مراد، بحضور محبي فن الرواية وزوار المعرض، للوقوف عند التقنيات والأساليب الإبداعية التي يتبعها الروائي في بناء نصه الأدبي.

عناصر

واستعرض أحمد مراد خلال حديثه بعض العناصر الفنية المتعلقة بكتابة الرواية من تخطيط وتحضير واتباع سير أنظمة النص، بما يتناسب وقانون الدراما وطبيعة الحكي، وإخضاع الإلهام من خلال توقد الذاكرة والمخيال اللغوي والموضوعي الذي يتفاعل بشكل مثمر مع سقف الفكرة والحدث.حركة الشخصيات

وأشار مراد إلى أن الروائي الشاب يكتب عشرة أسطر فقط في البداية تحكي الرواية كلها بشكل مختصر يسلط الضوء فيها على حركة الشخصيات والأحداث والأزمات، وصولاً إلى الخاتمة التي تأتي بعد قراءة المتخيل والاشتباك والصراع والمحفز للكثير من الوحدات النصية والقطع السردية التي يجمعها السارد الشاب في رحلة القص، مروراً بالذروة والإحساس الفني والتعبيري.