ورشة لتعزيز مهارات الرسم لدى الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

احتضن المعرض، ضمن فعاليات الطفل، ورشة فنية إبداعية حول الرسم بالأشكال الهندسية حملت عنوان «شخصيات وكتب»، واستهدفت الورشة التي قدمتها رسامة كتب الطفل الأسترالية كلير ريتشاردز، الأطفال من 5-12 عاماً، الذين نجحوا في ابتكار ورسم شخصياتهم المفضلة من الحيوانات وأبطال مسلسلات الأطفال. وبعد شرح مفصل أكدت من خلاله أن كل شيء في الوجود لا تخرُج أجزاؤه عن الأشكال الهندسية المعروفة، طلبت كلير ريتشاردز من الأطفال المشاركين في الورشة التفكير في العمل الذي يودون إنجازه، ومن ثم اختيار الأشكال التي تناسبه والشروع في الرسم، وإدخال الملامح والتعابير الجوهرية على الرسمة قبل تلوينها.

وأشارت كلير ريتشاردز إلى أن الورشة سعت إلى تعزيز المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الرسام، والتي تتمثل في معرفة الشكل الهندسي الذي يُناسب كل جزء من أجزاء جسم الإنسان.