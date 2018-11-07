اتفاقية لتنمية الأنشطة والفعاليات الثقافية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت مدينة الشارقة للنشر، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بهدف تفعيل دور الطرفين في عملية تنمية الأنشطة الاقتصادية والثقافية ضمن مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف زيادة الناتج المحلي للإمارة، وذلك خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018.

ووقّع المذكرة كلّ من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ونصّت المذكرة على تبادل الخبرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال إصدار التراخيص من خلال الدائرة للمنشآت العاملة في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بما يسهم في تمكينها من ممارسة أنشطتها في الإمارة، إلى جانب إيجاد آليات خاصة للربط الإلكتروني بين الطرفين لتسهيل عملية ممارسة الأعمال.