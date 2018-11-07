عادل خزام يكتب «60 رسالة إلى شاعر»

المصدر: الشارقة - البيان

من بين الاصدارات اللافتة التي يشتمل عليها معرض الشارقة للكتاب، التجربة المتميزة التي يقدمها الشاعر الإماراتي عادل خزام في كتابه الجديد (60 رسالة إلى شاعر) الصادر حديثا عن دائرة الثقافة في الشارقة.

وفيه يستعرض الكاتب مجموعة كبيرة من أسئلة الشعر وتجلياته وأوصافه مبحراً في إبداع هذه الرسائل التي تتخذ شكل النصوص الشعرية أحياناً. ويبدو أن عادل خزام صبّ كل طاقته الإبداعية في ابتكار هذه الرسائل وتنسيقها في كتاب.

حيث نتعرف منذ الصفحات الأولى على مفهومه لحواس الشاعر الذي «يخلط الماء في طين الخرافة ويصنع تمثال السراب»، وتتجلى في الرسائل شاعرية الوصف العالي لحالات تجلي الشعر في أرقى مراتبه الروحية والفلسفية. فالكلمة البيضاء هي سيدة المعنى، وهي الأثر الذي يدومُ حتى لو تكاثر دخان الحروب .