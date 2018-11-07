«حلق مع الشيخ الأخضر».. تحفيز مبتكر على القراءة والمعرفة

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي

ينطلق من معرض الشارقة الدولي للكتاب سنوياً الكثير من المبادرات الثقافية المحفزة للقراءة والمعرفة، إذ بدأ توظيف الصورة المعبرة والفيديوهات للتسويق للكتب لتفتح بذلك أبواب جديدة للثقافة ولجذب أكبر شريحة من فئات المجتمع والاستفادة من الكتاب.

حيث يسعى بعض الكتّاب إلى تلخيص خبراتهم في الحياة وتقديمها للقراء على طبق من ذهب لتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم، وذلك في إطار استخدام التقنيات الحديثة لتوصيل المعرفة. ويبرز في الخصوص الترويج لكتاب «حلق مع الشيخ الأخضر» لمؤلفه الشيخ د.عبدالعزيز النعيمي..ويفتح هذا التوجه في الأعمال الثقافية باباً جميلاً وخلاقاً للثقافة.

جبل جيس

«البيان» التقت المصورة عبير كزبور صاحبة مبادرة بوك ستوديو التي أطلقتها العام الماضي، بهدف السعي إلى دمج الثقافة بالمجتمع، وجاءت خلال الدورة الحالية للمعرض بشكل أقوى وتعاون أوثق مع الكتّاب ورواد النشر، وتقول: نفذت جلسات تصوير خاصة بالمؤلفين والكتّاب تعود في هذا العام بتطوير جديد مع كتاب «حلق مع الشيخ الأخضر» للشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي،.

فجسّدت معاني كلمات الكتاب بتنفيذ فيديو كليب من أعلى قمة في دولة الإمارات من جبل جيس في رأس الخيمة، وتم تنفيذ الفيديو بطريقة احترافية باستخدام أحدث تقنيات التصوير ليتم عرضه أثناء توقيع الكتاب لإضفاء التشويق المستمد من محتوى الكتاب، وكان التصوير بمشاركة مجموعة من الشباب من مختلف الجنسيات ما يجسّد التنوع الثقافي والتعايش في الإمارات.

وبسؤال "الشيخ الأخضر" عن رأيه بالفكرة قال: إنه عمل أكثر من رائع ومنفذ بطريقة احترافية سوف يفتح باباً جديداً للثقافة لتجذب أكبر عدد من القراء في عصر التكنولوجيا وعصر سوشيال ميديا ونحن نشكر كل القائمين على تنفيذ الفيديو ونتمنى إعادة التجربة مع كتب أخرى في المستقبل.

مشاهد مصورة

وبشأن تفاصيل وأساسيات الترويج للعمل، تحدثت عبير عن كيفية تنفيذ مشاهد تمثيلية في الفيديوالمنسجمة مع الكتاب ، و بعد الوصول إلى القمة يختتم الفيديو بكلمات الشيخ الأخضر تقول «رحلة التحليق يجب أن تصل إلى القمة بسلام وأن تعود إلى الأرض بسلام». يشار إلى أنه عرض الفيديو في حفل توقيع بدار كتاب للنشر ، كما تم تقديم ألبوم مصور عن الرحلة ل"الشيخ الأخضر" وللدار.

تعاون

قال جمال الشحي المدير العام لدار كتاب للنشر، إن بداية التعاون مع بوك ستوديو، كانت في معرض أبوظبي للكتاب بتوقيع اتفاقية تعاون، وها نحن نشاهد باكورة هذا التعاون بعرض مميز لكتاب «حلق مع الشيخ الأخضر».