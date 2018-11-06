«حلق مع الشيخ الأخضر» ترويج يفتح باباً جديداً للثقافة

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

ينطلق من معرض الشارقة الدولي للكتاب سنوياً الكثير من المبادرات الثقافية المحفزة للقراءة والمعرفة، إذ بدأ توظيف الصورة المعبرة والفيديوهات للتسويق عن الكتاب لتفتح باباً جديداً للثقافة ولجذب أكبر شريحة من فئات المجتمع والاستفادة من الكتاب، إذ يسعى بعض الكتّاب إلى تلخيص خبراتهم في الحياة وتقديمها للقراء على طبق من ذهب لتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم، وذلك في إطار استخدام التقنيات الحديثة لتوصيل المعرفة.

جبل جيس

«البيان» التقت المصورة عبير كزبور صاحبة مبادرة بوك ستوديو التي أطلقتها العام الماضي، بهدف السعي إلى دمج الثقافة بالمجتمع، وجاءت خلال الدورة الحالية للمعرض بشكل أقوى وتعاون أوثق مع الكتّاب ورواد النشر، وتقول: نفذت جلسات تصوير خاصة بالمؤلفين والكتّاب تعود في هذا العام بتطوير جديد مع كتاب «حلق مع الشيخ الأخضر» للدكتور عبدالعزيز النعيمي، فجسّدت معاني كلمات الكتاب بتنفيذ فيديو كليب من أعلى قمة في دولة الإمارات من جبل جيس في رأس الخيمة، وتم تنفيذ الفيديو بطريقة احترافية باستخدام أحدث تقنيات التصوير ليتم عرضه أثناء توقيع الكتاب لإضفاء التشويق المستمد من محتوى الكتاب، وكان التصوير بمشاركة مجموعة من الشباب من مختلف الجنسيات والتي تجسّد التنوع الثقافي المتعايش في الإمارات والذي يدل على مدى التسامح بين الشعوب في الدولة.

ينطلق من #معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب سنوياً الكثير من المبادرات الثقافية المحفزة للقراءة والمعرفة، إذ بدأ توظيف الصورة المعبرة والفيديوهات للتسويق عن الكتاب لتفتح باباً جديداً للثقافة ولجذب أكبر شريحة من فئات المجتمع والاستفادة من الكتاب#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SBTJagTjSJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وبسؤال الشيخ الأخضر عن رأيه بالفكرة قال: إنه عمل أكثر من رائع ومنفذ بطريقة احترافية سوف يفتح باباً جديداً للثقافة لتجذب أكبر عدد من القراء في عصر التكنولوجيا وعصر سوشيال ميديا ونحن نشكر كل القائمين على تنفيذ الفيديو ونتمنى إعادة التجربة مع كتب أخرى في المستقبل.

مشاهد مصورة

وأشارت عبير إلى أنه تم تنفيذ مشاهد تمثيلية في الفيديو تحكي عن الصعوبات التي قد تواجه الإنسان مثل السقوط والخيبة في بعض الأحيان والتي ينبغي ألا تمنع من الإصرار على الوصول إلى القمة وهذا كله من ضمن ما يتناوله كتاب «حلق مع الشيخ الأخضر»، وختاماً بعد الوصول إلى قمة جبل جيس تم استخدام أطول مزلاج في العالم ضمن موسوعة غينيس وانتهى الفيديو بكلمات الشيخ الأخضر تقول «رحلة التحليق يجب أن تصل إلى القمة بسلام وأن تعود إلى الأرض بسلام».

وقد تم عرض الفيديو في حفل توقيع بدار كتاب للنشر والتوزيع الحاصلة على لقب أفضل دار نشر إماراتية لعام 2018، كما تم تقديم ألبوم مصور عن الرحلة للشيخ الأخضر وللدار، وأكدت عبير أن الهدف هو دمج الثقافة في كل فئات المجتمع وقالت: نحن نبحث بطرق مبتكرة عن قراء جدد كما نأخذ الكتاب إلى عالم مختلف من المغامرة والتشويق.

تعاون

وقال جمال الشحي المدير العام لدار كتاب للنشر إن بداية التعاون مع بوك ستوديو كانت في معرض أبوظبي للكتاب بتوقيع اتفاقية تعاون وها نحن نشاهد باكورة هذا التعاون بعرض مميز لكتاب «حلق مع الشيخ الأخضر» ونتمنى مزيداً من التعاون مع إصدارات أخرى.