«كوميكس» تعرض 4 إصدارات أدبية مصوّرة

المصدر: الشارقة - البيان

تعرض «كوميكس»، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة «كلمات»، المتخصصة في إصدار الكتب المصورة باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية، أربعة من أحدث إصداراتها المترجمة إلى العربية.

وذلك خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتضم القائمة الجديدة التي أطلقتها الدار كتاب «النضج خرافة» للمؤلفة والرسامة سارة أندرسن، وترجمة أحمد صلاح المهدي، ويسرد الكتاب قصة الشاب المعاصر وما يمر به من تقلبات نفسية وذهنية، ويوثق حالة التفكير التي تلازم هذه الفئة المهمة في المجتمع وأزمة إضاعة الوقت والتقدم التكنولوجي الذي فرض متغيراته على الإنسان.

كما تضم كتاب «المعيلة» المأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة المعيلة والمستوحى من رواية ديبورا أليس، الذي نقلته إلى العربية المترجمة جنى الحسن، حيث يروي الكتاب قصة فتاة تقمّصت دور صبي لتكون معيلة لأسرتها.

أما كتاب «ألف ليلة وليلة في قسم الطوارئ» لمؤلفه باتيست بوليو، وترجمة باتريك كامل، فيسرد قصصاً عايشها المؤلف عندما كان طبيباً في غرفة الطوارئ، وإلى جانب ذلك تعرض كوميكس كتاب «القلب والعقل غريزة باطنية»، الذي يعدّ تكملة مرحة للكتاب الأكثر مبيعاً لدى مجلة النيويورك تايمز «القلب والعقل»، للمؤلف نِك سيلوك وترجمة أحمد صلاح المهدي، حيث تدور أحداث الكتاب حول تصوير القلب والدماغ على أنهما أعضاء باطنية مثل اللسان النهم، والمعدة المظلومة والأمعاء سريعة الغضب.