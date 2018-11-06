عبدالله بن دلموك يطّلع على جهود حفظ وأرشفة الوثائق في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

زار عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب، عدداً من المؤسسات والجهات الحاضنة للتراث الإماراتي.

واطلع خلال الجولة على مستجدات الساحة المحلية في صون وحفظ وأرشفة الوثائق والمواد التراثية والتاريخية وسبل نشر الوعي لاستهداف أبناء الجيل الجديد ووسائل توفيرها للباحثين وطلبة العلم. وأشاد بن دلموك بدور المؤسسات الحاضنة للتراث بما فيها معهد الشارقة للتراث وهيئة الشارقة للآثار وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ووزارة شؤون الرئاسة والأرشيف الوطني وسعيها الدؤوب للحفظ والتوثيق في ذاكرة الغد واستدامة القيم المجتمعية وإحياء الثقافة المحلية بكافة السبل.