260 قطعة ومخطوطة نادرة يعرضها جناح «إنلبيريس» الهولندي

المصدر: الشارقة - غسان خروب

أن تتجول في جناح «إنلبيريس» الهولندي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، فأنت على موعد مع التاريخ، حيث يعرض الجناح على طاولاته، أكثر من 260 قطعة ومخطوطة نادرة، بعضها يعود إلى القرن 15، ليظل العامل الزمني والتاريخي هو القاسم المشترك بين المخطوطات التي تعودت شركة «انلبيريس» الحصول عليها من خلال المزادات العلنية، والتواصل المباشر مع بعض المصادر.

نادرة

واكد هوغو ويستشيريك مديرشركة «انلبيريس» لـ«البيان»، أن كافة المخطوطات التي يعرضها الجناح نادرة، وهي تتصل مع تاريخ المنطقة العربية بطريقة أو بأخرى، ونوه بأن المخطوطات تتضمن أيضاً مجموعة نادرة من الخرائط القديمة عن المنطقة العربية، إلى جانب أطلس ملون، مرسوم بخط اليد، وكذلك بعض المخطوطات التي كُتبت بالخط الفارسي.

وقال: «هذا المخطوط، هو عبارة عن قصيدة شعرية، كتبت باللغة الفارسية، وتمت ترجمتها إلى الفرنسية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود نسخة نادرة من الإنجيل، والتي تعود إلى ما قبل 1800 ميلادية.

دراسة

أسعار المخطوطات تراوحت بين 6 آلاف يورو و350 ألف يورو. وقال: «هذه ليست المرة الأولى التي نشارك فيها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وسنوياً، نحاول أن نقدم مجموعة مختلفة من المخطوطات التي نتوقع أن تنال إعجاب زوار المعرض».

وأضاف: «معظم هذه المخطوطات، يتم شراؤها من أجل عرضها في المتاحف، مثل متحف اللوفر أبوظبي وغيره، وبعضها يتم الحصول عليه من أجل الدراسة والتحقيق»، مبيناً أن الشركة تهتم بالمخطوطات والكتب النادرة والقديمة من مختلف دول العالم، وبمختلف اللغات والترجمات. وقال: «لدينا فريق متخصص في تحديد عمر المخطوطات وتقييمها وترميمها، حيث تعد أنلبيريس مرجعاً في هذا الشأن على مستوى العالم».

صور

وإلى جانب المخطوطات، يعرض الجناح صوراً للخيول، وكذلك رسماً للزي العثماني القديم، وعدداً من الخرائط الخاصة بالمنطقة العربية. والتي أشار هوغو إلى أنها تعد خرائط حديثه نوعاً ما، مبيناً أن واحدة منها تعود إلى 1516. وقال: «لنا مشاركات عديدة في معظم معارض الكتب العالمية.

حيث نشارك في معرض نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس آنجلس ولندن وشتوتغارت وفرانكفورت وامستردام، بالإضافة إلى معرض «تيفاف» في هولندا، وهو المعرض المتخصص في المخطوطات والكتب النادرة والقديمة»، وأوضح أن هذه المخطوطات والكتب والخرائط ومختلف المقتنيات النادرة التي تتخصص بها شركته، يتم الحصول عليها من مختلف دول ومناطق العالم.