جلسة حوارية عن جائزة «ترجمان»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظّم مجلس أمناء جائزة ترجمان، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسة حوارية بحثت خلالها أهمية وفرادة الجائزة، ودورها في تعزيز أسس الحوار بين الشرق والغرب بلغة الفكر والثقافة، وشارك في الجلسة كلٌ من الأكاديمي والناقد اللبناني الفرنسي، الدكتور صبحي البستاني، عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور لويس ميغيل كانيادا، مدير مدرسة طليطلة للمترجمين بإسبانيا، عضو مجلس أمناء الجائزة، والكاتب والمؤرخ السوري فاروق مردم بك، مدير سلسلة سندباد التابعة لدار نشر أكت سود (Actes Sud) الفائزة بالجائزة لهذا العام عن كتاب طبائع الاستبداد، لعبد الرحمن الكواكبي، وأدارها الدكتور شاكر راضي.