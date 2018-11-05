وزير التربية والتعليم يزور جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

المصدر: دبي - البيان

زار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول من أمس، جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب، واطلع معاليه على إصدارات المركز وأنشطته والمقتنيات والوثائق الخاصة بمبادرة وثيقتي، إضافة إلى أبرز صور البطولات والفعاليات التي نظمها المركز الموسم الماضي، واستعرضت فاطمة سيف الفلاسي، مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، أبرز أنشطة الإدارة وإصداراتها وسبل التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ورحب معالي الحمادي بسبل التعاون المثمر مع كافة المؤسسات الوطنية في سبيل خدمة الأهداف المشتركة، كما أثنى معاليه على جهود المركز وما يقدمه إلى أبناء الجيل الجديد لصقل مواهبهم وحثهم على التمسك بتراثهم وقيمهم المجتمعية.