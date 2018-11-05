أدباء وروائيون يناقشون تجليات الإبداع بالأعمال الأدبية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

استضافت ندوة «فهم الإبداع» ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، كلاً من الروائي التونسي الحبيب السالمي، والشاعرة السودانية - الأميركية، إيمي محمود، والأديب والناقد والروائي السوري نبيل سليمان، وأدارها فرج الظفيري، لبحث مكامن الإبداع، وترجمته إلى لوحة أدبية لافتة، واستعرض المتحدثون مكامن الإبداع ومصادره، إضافة إلى قدرة المؤلفين على توظيف المشاهدات والتجارب، ضمن حالات إبداعية مستلهمة، تشكل مضامين ومحتويات أحداث الروايات الأدبية أو القصائد الشعرية.

ولفت الروائي التونسي الحبيب السالمي إلى أن الإبداع لو لم يكن غامضاً لأصبح كل الناس مبدعين، وأوضحت الشاعرة إيمي محمود سفيرة النوايا الحسنة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة، أن إبداعها الشعري جاء نتيجة تجربة مريرة دفعها إلى التعبير عن ذاتها ،ودعا الروائي والناقد السوري نبيل سليمان إلى نزع القداسة والغيبية عن الإبداع.