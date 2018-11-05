«ألف عنوان وعنوان» تنظم ورشة تدريبية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظمت «ألف عنوان وعنوان»، أول من أمس، ورشة تدريبية حملت عنوان «الاحترافية في قطاع النشر»، استهدفت الكُتّاب والرسامين والمؤلفين والمهتمين بمسيرة قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك في الورشة كلٌ من الدكتورة اليازية خليفة، مؤسسة دار الفلك للنشر والتوزيع، وإيمان بن شيبة، مؤسسة دار سيل للنشر والكاتبة نورة الخوري، حيث نجحن في رسم تصور عام لتعريف الكُتّاب والرسامين بعناصر الاحترافية في قطاع النشر وما يتطلبه ذلك من صفات ومقومات .

وقدمت الدكتورة اليازية خليفة عرضاً في تعريف صناعة النشر، و سردت إيمان بن شيبة، تجربتها في دار سيل للنشر وتحدثت نورة خوري عن قصة دخولها مجال الكتابة للطفل.