«جمعة الماجد» يشارك بإصدارات جديدة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 37، ويهدف من خلال هذه المشاركة إلى اقتناء الكتب الجديدة التي تصدر عن دور النشر التي اجتمعت من كل حدب وصوب، بالإضافة إلى اقتناء الكتب التراثية، خصوصاً تلك التي يجري تحقيقها ونشرها لأول مرة، وفي هذه الدورة يعرض المركز أيضاً جديد إصداراته، فقد صدر مؤخراً كشاف لمجلة آفاق الثقافة والتراث التي تصدر عن المركز، ويضم الكشاف قائمة بالعناوين وقائمة بالمؤلفين والمواضيع بهدف تسهيل الوصول إلى المقالات التي نشرت في المئة الأولى من أعداد المجلة .

وكتاب عنوانه: شِعْر تاج الدين الصرخدي ومقامته المفاخرة بين التوت والمشمش، وهو يجمع أشعار أديب وشاعر مغمور لم ينل من الشهرة ما يستحق على الرغم من أنه عاش طويلاً وبلغ من العمر 96 عاماً.

وأما أحدث إصدارات المركز المشاركة في المعرض فهو كتاب: مدينة تبريز خلال عصر السلاجقة والإيلخانيين .