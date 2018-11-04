4.5 ملايين درهم مكرمة سلطان القاسمي لمكتبات الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 ملايين درهم لاقتناء أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في الدورة 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك استمراراً لنهج سموه الدائم في دعم صناعة الكتاب ودور النشر.

يأتي توجيه سموه لضمان تزويد المكتبات العامة والحكومية في الشارقة بمحتوى معرفي وأكاديمي، ورفدها بجديد دور النشر العربية والعالمية، إذ تُشكل المعين المرجعي للباحثين والمثقفين والمتخصصين، وطلبة المدارس والجامعات، وجميع المهتمين بالشأن المعرفي في الإمارة، ودولة الإمارات.

وتشكل المكتبات العامة بالشارقة وجهة معرفية وثقافية لسكان الإمارة وزوّارها، يجدون فيها ما يتطلعون إليه من الكتب ومصادر المعلومات الأخرى، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر من خلال اقتناء الكتب من معرض الشارقة الدولي للكتاب وغيره من المعارض التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها إضافة إلى الاقتناء المباشر من دور النشر والمكتبات التجارية.