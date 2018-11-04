محمد الجوكر يوقع كتابه خلال الحدث

المصدر: Ⅶ الشارقة - وفاء السويدي

في ركن التوقيعات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وقع الزميل محمد الجوكر، المستشار الإعلامي بصحيفة البيان كتابه «الرياضة في فكر زايد»، الذي يحكي قصة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجاه أبناء وطنه، خاصة في المجال الرياضي، فدائماً ما تفخر الأمم والشعوب بما منّ الله عليهم من قادة وحكام، أحبوا شعوبهم، فأحبتهم شعوبهم، ورفعوهم إلى أعلى المراتب، رغم أن هؤلاء القادة والحكام قد رحلوا عن عالمنا، إلا أن مآثرهم وإنجازاتهم تظل حية ومتجددة، رغم غيابهم بأجسادهم، لتظل تشع نوراً وبريقاً، وتصفح إنجازاتهم محط أنظار الكتاب والمؤرخين.

عام زايد

«البيان» التقت الزميل محمد الجوكر،الذي تخصص في مجال التوثيق الرياضي، وأنجز العديد من الكتب في نفس المجال، للحديث عن آخر إصداراته، وهو الكتاب الموسوعي «الرياضة في فكر زايد»، فقال: استغرق الإعداد للكتاب سنة، وكانت عبارة عن حلقات نشرت على صفحات البيان الرياضي في 30 حلقة، وأضفت للموسوعة 4 فصول جديدة، في إطار السلسلة التوثيقية التاريخية التي بدأتها منذ 10 سنوات، وبعد نجاح حفل التوقيع، دعت إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب، لإلقاء محاضرة للحديث عن الموسوعة، والتي ستقام اليوم الساعة 7 مساءً.