مشاركة متميزة لـ«محمد بن راشد للمعرفة» في المعرض

المصدر: الشارقة - وام

يعتبر جناح مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أحد أبرز الأجنحة حضوراً في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث أكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، أن المعرض يُشكِّل تظاهرة استثنائية استطاعت حجز مكانة لها ضمن الفعاليات الثقافية والمعرفية العالمية، والتي ترسّخ الإبداع والابتكار ونشر المعرفة، عبر الفعاليات والأنشطة، وتقدِّم جرعة ثقافية ومعرفية مكثفة للزوّار من فئات المجتمع كافة.

وأكد حرص المؤسَّسة على المشاركة سنوياً بالحدث عبر «قنديل للطباعة والنشر والتوزيع» لاستعراض مشاريعها وإصداراتها، وعقد الفعاليات الثقافية المتخصِّصة بمشاركة الكتّاب والمثقفين، وتنظيم اللقاءات بمختلف المؤسَّسات والجهات العربية والعالمية.