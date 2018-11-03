«كلنا السدرة».. مختارات من القصة الإماراتية

يحاول كتاب (كلنا السدرة.. كلنا نشيد الموجة.. مختارات من القصة الإماراتية)، الصادر عن دار العنوان للنشر والتوزيع واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أخيراً، والمتوافر في جناح الاتحاد بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، إحياء فنّ القصة الذي يتهادى بين أوراق المبدعين وإنتاجهم، وينتشر خجولاً في المجلات والصحف العربية بشكل عام، والإماراتية بشكل خاص.

والكتاب من إعداد الأديبين لولوة المنصوري ومحسن سليمان، ويعد تحفيزاً إبداعياً عميقاً وثرياً في التركيز على فن القصة.. والمرور بمرافئ السرد القصصي.. والسعي إلى التشابك مع هذا الفن الحميم، وفق خطٍّ يحاول الخروج من الحيّز الجغرافي الضيق، إلى فضاءات العالم وفهم العالم والتعبير عن مختلف قضايا الإنسان برؤية نبيلة وطامحة وبثقافة إنسانية كبيرة.