نظم المجلس الوطني الاتحادي، ضمن فعاليات المعرض، ورشة تثقيفية بعنوان «المجلس الوطني الاتحادي في محطات»، بهدف تعزيز الثقافة البرلمانية حول دور واختصاصات المجلس وإنجازاته على مدى أكثر من 4 عقود، وتمكين الشباب من المساهمة في عملية صنع القرار وتحمل مسؤولياتهم، وتطوير التواصل والشراكة المجتمعية التي تعد من أهداف الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021م.

وشارك في الورشة التثقيفية، أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس، والدكتور سعيد المطوع عضو المجلس، وحمد سالمين السويدي - خبير في المجلس.

وشدد المتحدثون على أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، ومنذ تأسيس الدولة، وترجمة لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حرصت وتحرص على تدعيم مختلف مؤسسات الدولة، ومن ضمنها المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه مع انطلاق الاتحاد. وأكدوا أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عام 2005 برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، يواصل هذا النهج. وحقق المجلس في عهده إنجازات مهمة.