مشاركة متميزة لـ «دبي للقرآن الكريم»

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

حضور فاعل ومشاركة نوعية يتوّجان طبيعة مشاركة جائزة دبي للقرآن الكريم في المعرض بدورته الـ 37.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن مشاركة الجائزة في هذه الدورة تأتي تأكيداً لاستمراريتها ومشاركتها الدائمة والمتميزة خلال الدورات السابقة للمعرض وضمن استراتيجيتها للتعريف بأنشطتها وبرامجها المتجددة ومشاركتها في المحافل المختلفة.

وأوضح بوملحه أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ستشارك هذا العام بمجموعة كبيرة ومتميزة من إصداراتها المتنوعة التي جاوزت أكثر من 113 عنواناً في مجال الدراسات القرآنية والإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية والسيرة النبوية العطرة الشريفة، حيث تعرض الجائزة لأول مرة عنوانين جديدين، الأول عبارة عن مجلد بعنوان «الدرة الضوية»، والإصدار الثاني «مجمع الغرائب»، وهو عبارة عن 6 مجلدات، إضافة إلى الأشرطة المسموعة والمرئية للمسابقات والمحاضرات التي نظمتها الجائزة على مدى السنوات السابقة.