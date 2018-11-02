تطبيق قصصي صوتي ينطلق من المعرض

المصدر: Ⅶ الشارقة - وفاء السويدي

كثير من المشاريع الثقافية تنطلق عبر معرض الشارقة للكتاب، حيث يجتمع عشاق المعرفة والقراءة تحت سقف واحد، لتتمازج الأفكار والخبرات لتقديم ما هو أفضل لمحبي القراءة، وقد انطلقت «ستوري تل» «Storytel» للقصص الصوتية من معرض الشارقة للكتاب لأول مرة لتعبر إلى الدول المجاورة والشرق الأوسط، ويضم التطبيق كتباً أجنبية وعربية، إضافة إلى إصدارات إماراتية مثل دار كتاب ودار الهدهد ودار ملهمون، وقريباً ستكون كتب دار كلمات للنشر والتوزيع.

خدمة مجتمعية

«البيان» التقت عمار مرداوي مدير «ستوري تل» في الإمارات للحديث عن التطبيق فيقول: بدأنا في عام 2005 من الآيفون، ونعتبر أول شركة تعمل كتباً صوتية على الهاتف المحمول، البداية كانت من السويد ثم انتشرت في الدول الاسكندنافية، ثم انتشرت حول العالم في عام 2015، والآن موجودة في 15 دولة، والإمارات هي الدولة العربية التي اخترنا الانطلاق منها، وقد بدأنا بالنسخة العربية من خلال معرض الشارقة للكتاب في 2016، ونحن متخصصون بالكتب الصوتية بالعربي، وأول ظهور لنا كان للتركيز على شراء حقوق الكتب لتحويلها صوتياً، وكانت مشاركتنا مع هيئة الشارقة للكتاب بمبادرة مشتركة لنعرّف الناس إلى الكتاب الصوتي؛ من خلال حضور الناس إلى المعرض وتسجيل أصواتهم، ثم جمعنا كل التسجيلات الصوتية الذي قام بها الجمهور للهيئات المهتمة بدعم أصحاب الهمم، والذين لديهم مشاكل بالنظر، فكانت خدمة مجتمعية بمشاركة هيئة الشارقة للكتاب.

1000

وتابع: هي أول مشاركة فيها تطبيق صوتي يضم 1000 عنوان عربي، إضافة إلى أكثر من 23 ألف عنوان باللغة الإنجليزية، وبصورة عامة الإقبال العالمي على الكتاب الصوتي بتسارع، وإذا تناولنا المبيعات في أميركا للكتب الصوتية هي بتزايد 20% ولمدة 8 سنين متواصلة، ويصل عدد المشتركين الآن في السويد أكثر من 320 ألف مشترك، وحول العالم 640 ألف مشترك في 15 دولة مختلفة، ودولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الانطلاقة لكل الدول المجاورة، بالإضافة إلى أن الإمارات تجتمع فيها الكثير من الجنسيات الأجنبية والعربية.

واحة للكتاب

وبالمشاركة مع هيئة الشارقة للكتاب أنشأنا واحة للكتاب، حيث إن مساحة المعرض كبيرة، ويقضي الجمهور الكثير من الوقت في التجوال داخل المعرض، لذلك أوجدنا مكاناً للراحة بأجواء ثقافية لنقدم لهم خدمة الكتاب الصوتي للتجربة والتعرف إلى التطبيق أكثر؛ من خلال أجهزتنا المتوفرة في الواحات المتفرقة في الممرات الرئيسية بالمعرض، وبالتزامن مع معرض الشارقة للكتاب تم الإعلان عن «ستوري تل أورجينال» وهي عبارة عن كتب تمت ترجمتها أو تأليفها بالتعاون مع مؤلفين عرب، حيث كتبوا قصصاً وروايات لمحتوى صوتي مباشر، والصيغة هي أن الكتاب عبارة عن 10 أجزاء، كل جزء حلقة ومدتها ساعة لتكون مناسبة للاستماع خلال اليوم.