«الوطني للإعلام» يشارك بجناح تفاعلي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، جناح المجلس المشارك في فعاليات الدورة الـــ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام أمس، حيث استمع سموه لشرح قدمه الدكتور راشد النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس، تعرف خلاله إلى مختلف البرامج والفعاليات التي سيقيمها المجلس طوال أيام المعرض، والتي تتماشى مع أهدافه الاستراتيجية، ودوره في تنظيم صناعة الإعلام وخاصة في مجال دعم قطاع النشر.

كما تأتي مشاركة المجلس في المعرض، بهدف رفع نسبة الوعي حول خدماته، وتعزيز معرفة الجمهور بصناعة المحتوى، من خلال تقديم جلسات نقاشية وحوارية متخصصة، والتفاعل مع شركاء المجلس من الناشرين والكتاب الإماراتيين والعارضين، والتعريف بأنظمته الجديدة الناظمة للمحتوى الإعلامي التي أصدرها أخيراً، منها، نظام التصنيف العمري، ونظام الإعلام الإلكتروني، ودليل الإعلانات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام: «نسعى في المجلس الوطني للإعلام من وراء مشاركتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى التأكيد على جهودنا الدائمة والمستمرة في تطوير قطاع النشر في الدولة والارتقاء به».