بدور القاسمي: هدية سلطان لجواهر تقدير مستحق

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين:«هدية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو تقدير مستحق لدور سموها في خدمة المجتمع والأسرة ورعاية الشباب والفتيات ومناصرة قضايا المستضعفين في العالم، تعبر عن صدق مشاعر قائد وفيّ لجهود كل من رافقوه تفاصيل حياته، كما تشير إلى أن الانشغال بالقيادة كونها واجباً تجاه الوطن والمواطن، لا يجب أن يشغلنا عن البوح بمشاعرنا تجاه من نحب ومن نحترم، لأن هذه المشاعر الصادقة جوهر إنسانيتنا وحضارتنا، بل هي جوهر القيادة التي يمثلها صاحب السمو حاكم الشارقة».

فهنيئاً للقلب الكبير، سمو الشيخة جواهر القاسمي على هذا التكريم الذي جاء تتويجاً لمسيرتها الحافلة بالعمل والعطاء، وهنيئاً لكل إماراتي، بهذا النموذج المخلص الذي يمثله صاحب السمو، الذي يشكل إلهاماً ينير لهم درب حياتهم، ويعزز قيمهم ويحفظها، لتبقى الإمارات مبدعةً ومزدهرة كما أردناها دوماً.